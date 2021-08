Restauro in tour da 1/9 a Bari, in modalità 'live & digital'

Aprirà mercoledì 1 settembre, nel quartiere fieristico di Bari, 'Restauro in tour', l'edizione 2021 del Salone internazionale del Restauro. Organizzato da Nuova Fiera del Levante e Ferrara Fiere Congressi in partnership con Assorestauro, il Salone prevede numerosi eventi fino a venerdì 3 settembre. Per la prima volta - informa una nota - l'evento si terrà lontano dall'Emilia Romagna e in modalità 'live&digital': saranno quasi 120, infatti, gli espositori in presenza o sulla piattaforma digitale. Circa cento, invece, gli operatori specializzati esteri prenotati per avere incontri 'B2B' con gli espositori sulla piattaforma digitale gestita dall'Agenzia ICE, mentre sette sono i paesi di provenienza delle delegazioni estere (Albania, Arabia Saudita, Azerbaijan, Croazia, Cuba, Israele e Libano), con 25 partecipanti tra cui rappresentanti dei ministeri della Cultura dei diversi paesi.

Attesa la partecipazione dell'Albania, partner country dell'evento, con la ministra della Cultura, Elva Margariti. Il ministero della Cultura, presente con un ampio spazio espositivo, ha curato - col contributo e la presenza degli Istituti afferenti al Segretariato regionale del MiC per la Puglia e alla Direzione Regionale Musei Puglia - 30 dei 45 convegni in programma. Per i due convegni internazionali - 'Heritage and Sustainability' (1 settembre) e 'Giornata di studi sul restauro in Puglia' (2 settembre) - oltre che per quello del 3 settembre ('Gli appalti pubblici nel settore dei beni culturali'), l'ordine degli Architetti della Provincia di Bari riconoscerà alcuni crediti formativi. Numerosi, infine, i webinar.

L'ingresso all'evento, consentito con Green Pass o tampone negativo, è gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito salonedelrestauro.com.

A precedere e affiancare 'Restauro in Tour' ci sarà la 'Restoration week', il tour itinerante con visite sia in presenza che in live streaming ad alcuni cantieri di restauro di Napoli, Pompei e Matera, organizzato da Agenzia ICE e Assorestauro, in programma da lunedì 30 agosto a sabato 4 settembre. (ANSA).