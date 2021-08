La zebra Achille è morta, era scappata e poi ripresa nel Reggiano

È morta la zebra Achille, un maschio di un anno e cinque quintali di peso, rimasta in fuga per circa 24 ore nelle campagne in provincia di Reggio Emilia. L'animale, recuperato ieri sera quando si è accasciato per la stanchezza, dopo essere stato avvistato alcune volte mentre correva per strade e terreni agricoli, è deceduto nella tarda serata di ieri. E' stato portato all'istituto zooprofilattico di Bologna per l'autopsia. La zebra aveva abbattuto il recinto di un allevamento gestito da un veterinario e per le ricerche si erano mobilitati i carabinieri forestali e la polizia provinciale. Ora si attende l'esito dell'autopsia per valutare eventuali responsabilità su quanto accaduto.