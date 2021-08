Strage Bologna: Bonaccini, con le vittime per la verità

"Gli anni passano - ha detto ai familiari Stefano Bonaccini - ma non passa certo il dolore, la sofferenza e il bisogno di piena verità. Dolore per 85 vite spezzate, 200 feriti, per chi è sopravvissuto e porta dentro di sé ferite insanabili. Dolore di un'intera comunità e istituzioni, che non si arrenderanno mai finché non si arriverà alla piena verità".

Sulla verità, ha aggiunto il governatore, "oggi ci sono speranze grazie al processo ai mandanti, che può rappresentare un passo in avanti decisivo. Se ci si è potuti arrivare è grazie all'impegno dell'associazione delle vittime. Sappiate che l'Emilia-Romagna vuole arrivare alla piena verità a partire dai mandanti. Sappiate che sarà sempre al vostro fianco".