Sequestrati a Ravenna 1740 flaconi cosmetici ritenuti pericolosi

Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ravenna 1.740 flaconi di cosmetici ritenuti pericolosi per la salute. In particolare, spiega una nota congiunta, a seguito della campionatura di alcuni prodotti stipati in un container svolta presso un laboratorio chimico, è emersa la presenza di butylphenyl methylpropional, una sostanza conosciuta come 'Lilial' e classificata come cancerogena, mutagena e reprotossica il cui impiego è vietato nei cosmetici, dalla normativa europea a tutela della salute.

Oltre al sequestro penale della partita di merce è scattata la denuncia nei confronti dell'imprenditore ritenuto responsabile dell'arrivo dei cosmetici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA