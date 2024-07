Muore nel Modenese schiacciato da una rotoballa

E' morto schiacciato da una rotoballa. E' successo poco dopo le 16 in un campo agricolo di via Valle Bassa, a Novi di Modena. A perdere la vita un uomo di 72 anni.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso da Bologna ma, all'arrivo degli operatori, purtroppo, per l'agricoltore non c'era più nulla da fare.

L'agricoltore è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Novi e Carpi, che si stanno ora occupando delle indagini al fine di ricostruire la dinamica del tragico evento



