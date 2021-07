Vela, Trofeo Ceccarelli: Mister Hide vince la 9/a edizione

(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Il piccolo Mister Hide, un Joker progetto di Ettore Santarelli modificato dall'armatore, è il vincitore over-all del 9/o Trofeo Epaminonda Ceccarelli, che si è disputato nelle acque di Marina di Ravenna ed è stato organizzato dal Circolo Velico Ravennate, con la collaborazione del Ravenna Yacht Club. Il piccolo minialtura ha battuto nell'ordine Shear Terror di Cesare Salotti e Corto Maltese di Giuseppe Isidori, imponendosi anche nella classe minialtura. Gli iscritti erano 41 e hanno dato vita una classifica in tempo compensato secondo il sistema di stazza ORC con il calcolo time-on-time e grazie alla collaborazione con UVAI, associazione di classe. In Classe A regata ha vinto il J92 Allegrissima di Paolo Ciceroni; in Classe B regata ha vinto Shear Terror di Cesare Salotti. Nella categoria vele bianche si è imposto Adrenalix di Dario Emiliani. Un premio è andato a Golfo Mistico di Aldo Ferruzzi, per la prima barca di legno; premiato anche il giovane Juniores Riccardo Cecchetto, che regatava su Corto Maltese. E' stata una grande giornata di vela che ha animato il mare Adriatico, un ritorno alle regate per molti armatori e velisti che ha visto protagonista il Circolo Velico Ravennate dopo la regata dedicata ai 30 anni del Moro e il Campionato nazionale d'area Adriatico di Altura. "Ravenna ha una tradizione di mare, una vocazione velica, un rapporto con l'acqua e con la portualità che hanno radici profondissime - ha detto il sindaco della città, Michele De Pascale -. Questa manifestazione mostra come la nautica da diporto e in particolare l'esperienza velica siano parte integrante della nostra storia". (ANSA).