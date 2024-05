A Federico Furiani l'edizione 2024 della 100 km del Passatore

Va in archivio con la vittoria di Federico Furiani, la 49/a edizione della '100 chilometri del Passatore', l'ultramaratona con partenza da Piazza del Duomo a Firenze e arrivo in centro a Faenza, nel Ravennate. Al traguardo in 7 ore 10 minuti e 57 secondi, Furiani ha preceduto Massimo Giacopuzzi e David Colgan. Sul fonte femminile a trionfare è stata Federica Moroni, 13/a assoluta con un ritardo di oltre 42 minuti dal battistrada davanti a Serena Natolini, 15/a assoluta e Silvia Luna, 16/a assoluta.

Partita dal capoluogo toscano alle 15 di ieri, l'edizione 2024 della corsa - che ha visto al via 2.894 atleti sugli oltre 3.300 iscritti - ha salutato 'Re' Giorgio Calcaterra in qualità di direttore di gara dopo quindici edizioni consecutive di cui 12 vinte di fila. Armato di 'cappellaccio del Passatore' e di megafono a bordo della storica Jeep alla testa della corsa, Calcaterra ha preso il testimone del compianto Pietro 'Pirì' Crementi, storico direttore di gara della Firenze-Faenza e tra i membri fondatori della celebre ultramaratona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA