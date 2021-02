Nasconde 32 dosi eroina nel comodino, arrestato a Reggio Emilia

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 15 FEB - Nascondeva la droga nel cassetto degli indumenti intimi in casa. Per questo un 28enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri a Reggio Emilia. Il giovane è stato scoperto durante un controllo in un bar della prima periferia della città, dove i militari lo hanno trovato sprovvisto di documenti d'identità e in possesso di circa 300 euro in contanti, suddivise in banconote di vario taglio, nonostante il suo stato di disoccupazione e di nullatenenza.

Gli inquirenti hanno chiesto alla Procura un mandato di perquisizione domiciliare. Nell'abitazione dell'uomo, nell'armadio della sua camera, ieri pomeriggio hanno così trovato e sequestrato 32 dosi di eroina - un quantitativo pari ad oltre 30 grammi - oltre a 3.000 euro ritenuti provento dell'attività illecita e un bilancino di precisione. Infine sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (ANSA).