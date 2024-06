Oltre 2.000 persone a Mirandola al corteo per la Mozarc-Bellco

Sono state più di 2.000 le persone che hanno partecipato a Mirandola, nel Modenese, al corteo indetto dalla Cgil e dalla Cisl per protestare contro la decisione di Mozarc-Bellco di chiudere i reparti produttivi mettendo in esubero 350 lavoratori tra diretti e interinali.

Quanto andato in scena con "oltre 2.000 persone" in marcia nel cuore della cittadina emiliana e "del distretto biomedicale modenese - osservano Lisa Vincenzi della Filctem-Cgil e Alberto Suffritti della Femca-Cisl Emilia Centrale - è un risultato incredibile che va oltre ogni più rosea previsione e manda un messaggio fortissimo alla Mozarc e ai suoi manager. Insieme abbiamo scritto una pagina di storia e nel cuore abbiamo la parola più semplice e più potente: grazie, grazie a nome delle lavoratrici e dei lavoratori".

Il corteo, caduto nel quarto giorno di sciopero dei lavoratori, si è mosso dalla vecchia stazione delle corriere per raggiungere piazza Costituente ed è stato aperto da uno striscione con la scritta 'Giù le mani dal biomedicale', A sfilare, oltre ai lavoratori e ai sindacati, tanti esponenti delle istituzioni a partire dai sindaci di Mirandola, Medolla e Finale Emilia, il Comune di Concordia con un consigliere e i primi cittadini di San Giovanni del Dosso e Poggio Rusco, in arrivo dalla provincia mantovana. Insieme a loro il vicepresidente della Provincia di Modena, Gian Carlo Muzzarelli; i parlamentari del Pd, Stefano Vaccari, Andrea De Maria e Maria Cecilia Guerra, il consigliere regionale democratico, Luca Sabattini.

Intanto davanti ai cancelli della Mozarc prosegue il presidio. Lunedì mattina alle 11.30, è atteso l'arrivo del Presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia insieme alla Prefetta, Alessandra Camporota. Il prossimo 26 giugno nella sede della Regione Emilia-Romagna a Bologna, si terrà il tavolo regionale di salvaguardia sulla vertenza dell'azienda mirandolese.



