Bambino di 4 anni cade in piscina nel Modenese, è grave

È ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica dell'ospedale di Parma, in prognosi riservata, un bimbo di 4 anni che ieri sera ha rischiato di annegare dopo essere caduto in una piscina. L'episodio e' accaduto dopo le 20 a Mirandola (Modena), dove, come scrive il Resto del Carlino di Modena, era in corso una cena di classe.

Il bambino si sarebbe allontanato per qualche istante, sfuggendo al controllo dei genitori e finendo all'interno di una piscina rialzata dove c'erano circa 70 centimetri d'acqua.

Soccorso e stabilizzato dal 118, il bambino è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Parma dove ora si trova ricoverato in condizioni critiche. I carabinieri si stanno occupando delle indagini.



