A lezione di italianità con Muti, Cavalleria e Pagliacci

A lezione di italianità con Riccardo Muti, grazie a un patrimonio unico al mondo e parte integrante della storia e identità italiane: il melodramma. Dal 18 al 31 luglio il Teatro Alighieri accoglie la VI edizione dell'Italian Opera Academy, per accompagnare giovani direttori, maestri collaboratori e il pubblico dritti al cuore dell'opera.

Dalla presentazione al piano di sabato 18, alle prove con orchestra e cantanti dal 19 al 27, fino ai concerti del 29 e 31 luglio, diretti rispettivamente da Muti stesso e dai giovani direttori, Cavalleria rusticana e Pagliacci sono l'oggetto di due settimane di studio intenso e meticoloso. "Queste partiture si rivelano straordinarie se affrancate da effetti ed effettacci - sottolinea Muti - la mia è una crociata contro le indebite consuetudini e i fraintendimenti con cui il melodramma italiano è spesso presentato sui palcoscenici. In queste opere non c'è una sola battuta di cui si possa fare a meno".

Dopo quattro edizioni dedicate a Verdi - da Falstaff a La traviata, da Macbeth ad Aida - e Le nozze di Figaro di Mozart, un'opera italiana sotto ogni punto di vista, Cavalleria rusticana e Pagliacci sono una scelta naturale nell'itinerario dell'Accademia, che Muti ha fondato a Ravenna nel 2015 per condividere il sapere appreso dai maestri, Antonino Votto e, per suo tramite, Arturo Toscanini, e affinato una lunga carriera di infaticabile studio e alla guida delle grandi orchestre. (ANSA).