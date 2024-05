Alice Neri, a Modena al via fase istruttoria del processo

In quello che sarebbe stato il suo 34esimo compleanno, è cominciato oggi in tribunale a Modena, nella fase istruttoria, il processo per l'omicidio di Alice Neri, giovane mamma di Ravarino il cui corpo è stato trovato carbonizzato nelle campagne di Concordia, appunto in provincia di Modena, nel novembre del 2022. In aula il presunto omicida, e unico indagato, Mohamed Gaaloul, fermato in Francia alla fine del 2022. Fra gli interventi odierni in tribunale a Modena, quelli del fratello di Alice Neri, Matteo Marzoli e anche del collega di lavoro della vittima che ha trascorso con Alice Neri l'ultima sera di vita della donna.

