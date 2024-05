In Emilia-Romagna l'anno scolastico comincia il 16 settembre

Suonerà lunedì 16 settembre la campanella del rientro a scuola per gli oltre cinquecentomila studenti dell'Emilia-Romagna, mentre l'ultima giornata di lezioni sarà il 6 giugno 2025. La giunta regionale ha approvato il calendario dell'anno scolastico 2024-2025 per tutte le scuole.

Le lezioni saranno sospese in occasione della commemorazione dei defunti, 2 novembre 2024, delle vacanze natalizie dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 e delle vacanze pasquali dal 17 al 22 aprile 2025.

La normativa nazionale stabilisce che l'anno scolastico debba contare non meno di 200 giorni di attività didattica, oltre ad un significativo numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori programmi didattici e educativi. La Regione Emilia-Romagna ha fissato in cinque giorni aggiuntivi il periodo per gli interventi didattici ed educativi: le giornate complessive sono dunque 205.

Fatte salve le date di inizio e fine lezioni, le istituzioni scolastiche possono adattare il calendario secondo le esigenze specifiche previste nell'ambito del proprio Piano dell'offerta formativa. Confermata anche la facoltà per le scuole dell'infanzia (3-6 anni) di anticipare la data di avvio e di posticipare quella di fine attività didattiche.

