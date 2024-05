A Bologna arriva il posacenere che ricicla i mozziconi

Grazie alla StartUp Human Maple di Castelfranco Emilia i mozziconi di sigaretta diventano materiale per le imbottiture di giacche, cuscini e altri indumenti. È questa la novità presentata da Ali Benkouhail, Ceo e co-funder di Human Maple, davanti alle Scuderie di Piazza Verdi a Bologna, cuore della zona universitaria dov'è stato installato il primo posacenere in città che ricicla i mozziconi.

Interessante è anche il sistema di raccolta, che utilizza dei portacenere 'interattivi', a forma di sigaretta, che danno spazio ai fumatori anche per rispondere ad un sondaggio scherzoso. "Nel portacenere installato in piazza Verdi chiediamo 'spritz' o 'spread'?"", racconta Ali Benkouhail. Tra le domande anche "Virtus o Fortitudo?" o "Mare o montagna?".

Per il momento, grazie alla campagna #Riciccami, i portacenere installati in tutta Italia sono circa 150, dall'Emilia-Romagna, alla Lombardia fino alla Puglia e alla Sicilia. "L'esito è molto positivo - assicura Ali Benkouhail - perché ad oggi il servizio è fornito in abbonamento ai clienti, andando a diminuire l'impatto ambientale e fornendo loro degli attestati di sostenibilità e il report a livello di attivismo sociale e aziendale". E i risultati si vedono: la diminuzione della dispersione è pari al 46%. Interessati sono non solo locali, ma anche aziende e municipalizzate, che potranno riciclare le cicche raccolte anche grazie al nuovo impianto aperto a Modena da Human Maple, in grado di smaltire e riutilizzare anche i filtri delle sigarette elettroniche.

Il costo del posacenere installato in Piazza Verdi è stato coperto da Emil Banca che ne ha installato uno analogo anche davanti a Mug, l'hub dell'innovazione che la Bcc ha aperto in via Emilia. "Ci siamo conosciuti durante un nostro evento dedicato alle Startup - racconta Matteo Passini, direttore generale di Emil Banca - ci è piaciuta l'idea e abbiamo deciso di sostenerli, sia sottoscrivendo i contratti dei due posaceneri, sia con i servizi, la consulenza e le relazioni per accompagnarli nella loro crescita. Speriamo che altri seguano il nostro esempio e che a Bologna fioriscano posaceneri come questo".

