Salone Auto Torino, prototipi e modelli di 43 costruttori

E' in corso il Salone Auto Torino, la manifestazione open air che si svolge nel centro della città.

Da piazza Carlo Felice e piazza Castello, passando da via Roma, piazza San Carlo e piazzetta Reale, i visitatori potranno ammirare le novità di 43 case automobilistiche, prototipi dei grandi carrozzieri, regine del motorsport e modelli unici in una passeggiata con ingresso libero e orario dalle 9 alle 23.Il programma e i modelli esposti sono stati presentati alle Ogr di Torino da Andrea Levy, presidente del Salone Auto Torino, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, Stefano Lo Russo, sindaco di Torino, Andrea Tronzano, assessore regionale allo Sviluppo delle attività produttive, Piergiorgio Re, presidente di Automobile Club Torino.

Video Salone dell'auto di Torino, 'invasione' per le vie del centro

Il Salone si è aperto con una sfilata storica. Duecento anni di storia: dalla carrozza trainata dai cavalli all'auto a vapore fino ai bolidi di oggi e alle microcar del futuro.

Portano le loro novità 43 case automobilistiche, con 150 vetture esposte, a fianco dei prototipi e one off dei grandi carrozzieri, ai modelli delle regine del motorsport A tagliare il nastro è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fatto una lunga passeggiata tra gli stand, da Stellantis a Donfeng a Suziki, con molti selfie e un breve incontro stampa finale.

La formula del Salone, ideata da Andrea Levy, contrasta con quella delle analoghe manifestazioni che attraggono sempre meno i costruttori: stand uguali per tutti, allestimenti minimal, prezzi accessibili. Piace anche al pubblico che non paga il biglietto, ammira i modelli girando per il centro della città e a disposizione tanti test drive.





"Il Salone Auto Torino - ha spiegato Levy - è una grande festa per il pubblico. Ci aspettiamo 500 mila visitatori da tutta Italia. Torino e l'auto hanno un profondo legame storico, economico e sportivo. Riportare il Salone dell'Auto in città con un evento diffuso vuol rendere merito a questa tradizione. Con questo evento, per tre giorni, Torino è capitale indiscussa dei motori, del design e dell'innovazione applicata all'auto a conferma della ricchezza di una filiera che qui ha eccellenze incredibili".

