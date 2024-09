Salone di Torino, occhi puntati su Yangwang U9 e suv Byd Tang

A Torino anteprima assoluta per l'Italia della supercar elettrica la Yangwang U9, un modello prodotto in piccola serie che è a dimostrazione - oltre che della creatività del design - delle capacità tecnologiche di Byd e che anticipa la sua visione sul futuro delle vetture elettriche ad altissime prestazioni.

Disponibile solo in Cina, la U9 è dotata di una piattaforma con quattro motori elettrici indipendenti, con una potenza totale di oltre 1.300 Cv e una coppia massima di 1.680 Nm, valori che permettono di scattare da 0 a 100 km/h in 2,36 secondi.

La supercar elettrica Yangwang U9 utilizza un sistema di controllo attivo del telaio (denominato DiSus-X) che garantisce stabilità e sicurezza e che si avvale di sospensioni regolabili con escursione fino a 75 mm. La batteria Blade di nuova generazione supporta una potenza di carica di picco di 500 kW, per consentire una ricarica decisamente rapida e incrementare l'autonomia del veicolo. La tecnologia CTB (Cell-to-Body) integra il pacco batterie con la struttura dell'abitacolo, migliorando rigidità e sicurezza.

Accanto alla U9, debutto a Torino anche per Byd Tang il suv 100% elettrico a trazione integrale (AWD) che è orientato alla famiglia in quanto offre spazio per 7 persone. In questo caso la batteria è una Blade da 108,8 kWh per un'autonomia complessiva di 530 km (Wltp). Con una potenza di 517 Cv, Byd Tang accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e offre numerose funzioni di assistenza alla guida e alla sicurezza, tra cui il cruise control adattivo, l'assistenza al parcheggio e la frenata automatica di emergenza.

Di grande interesse per il mercato italiano anche il suv ibrido plug-in Seal U DM-i progettato e realizzato da Byd per un'esperienza di guida eco-consapevole, ideale per la mobilità quotidiana e per i lunghi viaggi. È dotato della tecnologia Super DM (Dual Mode) sviluppata in esclusiva da Byd per privilegiare l'energia elettrica per il funzionamento su strada del veicolo, Ciò avviene attingendo al motore a combustione interna il minimo indispensabile. La versione Design a trazione integrale di Seal U DM-i può percorrere fino a 70 km in modalità Ev garantendo un'autonomia complessiva di 870 km (Wltp). Per la versione Boost a trazione anteriore questi valori salgono rispettivamente a 80 e 1.080 km (Wltp).



