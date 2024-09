DR a Salone Auto Torino con 12 anteprime dei 5 brand

Ventisette modelli esposti con ben 12 anteprime assolute. Al Salone dell'Auto di Torino, il gruppo DR è presente con gli stand dei suoi cinque brand: Evo, DR, Tiger, Sportequipe e ICH-X. Nel dettaglio, al salone sabaudo, è presente il brand Evo con la Evo 6 e la Evo Spazio, reduci dalla prima apparizione dello scorso agosto a Palma di Maiorca. Ma a Torino fa il suo debutto anche la Evo 8, il suv 7 posti di 4,70 mt. di lunghezza che sarà disponibile con una doppia motorizzazione: un 1.6 Turbo benzina ad iniezione diretta da 185 CV ed un 2.0 Turbo benzina ad iniezione diretta da 238 CV, entrambi abbinati ad un DCT a 7 rapporti.

Debutto torinese per la linea DR Collection: DR 3.0, DR 5.0, DR 6.0 e DR 7.0. La nuova DR 3.0 Collection presenta linee ed interni rinnovati, molto più sportiveggianti. Non cambia nulla invece dal punto di vista della motorizzazione rispetto all'attuale DR 3.0, resta il 1.5 benzina aspirato da 116 cv, anche benzina/GPL. Sotto i riflettori anche la DR 5.0 Collection 1.5 Turbo CVT che vede l'allestimento interno completamente rinnovato rispetto alla DR 5.0 CVT.

Svelata anche la DR 6.0 Collection Hybrid Plug-in da 316 CV.

È spinta da un motore termico 1.5 turbo benzina da 108 Kw e due motori elettrici (uno da 55 Kw, l'altro da 70 Kw) che, alimentati da un pacco batterie con tecnologia ternaria agli ioni di litio da 19,3 kWh, hanno un'autonomia complessiva di 80km.

Nuove linee, molto più sportive, nuove motorizzazioni e nuovi allestimenti di serie per le nuove Sportequipe 6 e Sportequipe 7 già in preview a Verona lo scorso maggio. Dopo una prima apparizione a Verona, lo scorso maggio, a Torino approda anche il nuovo brand Tiger con i suv Tiger Six, Tiger Seven, Tiger Eight e il monovolume Tiger Nine. Linee molto moderne caratterizzano il nuovo marchio di DR Automobiles Groupe. I suv sono caratterizzati dal frontale, con una grande calandra e i gruppi ottici superiori assottigliati, che crea un'inconfondibile family feeling. Le maniglie integrate nelle portiere anteriori e posteriori della Tiger Six e Tiger Eight contribuiscono a conferire ad entrambe un design molto pulito.

Nell'abitacolo spicca la plancia con un unico grande infotainment per la Tiger Seven e Tiger Eight. Mentre la Tiger Six ha un dual screen: il touch infotainment centrale (10,1") e l'ampio display del computer di bordo (10,25"). l Tiger Nine è invece un monovolume 7 posti dal design distintivo caratterizzato da un'ampia calandra che rende il design distintivo e immediatamente riconoscibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA