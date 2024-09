Artura Spider, la supercar ibrida al Salone Auto Torino 2024

Artura Spider, la prima supercar ibrida convertibile di McLaren, sarà svelta in anteprima nazionale al Salone Auto Torino 2024. La McLaren Artura Spider sarà sotto i riflettori, accanto alla 750S e alla 720S GT3X, interpreti dalla tradizione automobilistica del marchio.

Sullo stand, il pubblico potrà ammirare l'Artura Spider nel colore McLaren Orange, impreziosita dall' Exterior Carbon Fibre Pack e altri elementi personalizzati come le pinze dei freni Orange e i cerchi ruota a 10 raggi Dynamo in Superlight Forged Alloy, la nuova versione cabriolet si unisce alla gamma nella variante coupé. Aggiornata per offrire i massimi livelli di prestazioni dinamiche, la nuova Spider incarna i piaceri sensoriali della guida a cielo aperto, aggiungendo una nuova componente di emozioni alla gamma grazie a un hard-top retrattile che si aziona elettricamente in 11 secondi per offrire l'esperienza di guida tipica di una cabrio.

La McLaren 750S, la supercar di riferimento di McLaren lanciata nel 2023, presenta un nuovo colore Ember Orange Elite con interni in Alcantara nero con cintura di sicurezza arancione, cuciture a contrasto arancioni e sedili da corsa in fibra di carbonio ed è arricchita sia dal Carbon Fibre Pack esterno che interno e dai cerchi Vortex 5 Spoke Ultra-Lightweight con un Gloss Black Diamond Cut.

Terzo modello in esposizione, la 720 GT3X, incarna l'eredità agonistica della McLaren. È stata vista dinamicamente per la prima volta nel 2021 al Goodwood Festival of Speed quando ha gareggiato nella Timed Shootout Final, quando il pilota ufficiale della McLaren Rob Bell ha messo alla prova le prestazioni estreme della vettura, vincendo grazie alla sua precisione con un tempo di soli 45,01 secondi, con oltre un secondo di vantaggio sul rivale più vicino.





La McLaren 720 GT3X è stata progettata e sviluppata internamente dalla divisione motorsport di McLaren Automotive, McLaren Customer Racing, ed è destinata esclusivamente all'uso in pista.

Con un peso di soli 1.210 kg e un motore biturbo da 4,0 litri costruito a mano che eroga 720 CV (con 30 CV aggiuntivi disponibili tramite un sistema "push-to-pass"), non è soggetta a limitazioni per le gare e ha un rapporto potenza/peso di 620 CV per tonnellata.

