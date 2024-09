A Dumarey il premio per la tecnologia all'idrogeno

Questa mattina al Salone dell'Auto di Torino Dumarey ha ricevuto il premio dell'Autolook Award per le innovative tecnologie messe in atto nel mondo dell'automotive, tra cui il motore a idrogeno.

Con questo riconoscimento è stato sottolineato l'impegno dell'azienda per un futuro sostenibile e che rappresenta un importante traguardo nell'ambito delle soluzioni a basse emissioni.

Al Salone dell'Auto il gruppo Dumarey ha presentato in anteprima le auto GDM Motors: mentre la Porsche 962 e la Porsche 911 RSR Turbo sono state esposte nello stand, l'Aston Martin GT3 ha sfilato venerdì nella parata motorsport. Alla sfilata si è unito il pick-up a doppia alimentazione di Dumarey, prototipo funzionante alimentato a idrogeno.

"Portare per la prima volta a Torino queste straordinarie vetture è per noi un grande privilegio - ha spiegato Pierpaolo Antonioli, amministratore delegato di Dumarey - Vogliamo condividere con il pubblico italiano la nostra passione per il motorsport e dimostrare il nostro impegno per l'eccellenza e l'innovazione tecnologica. Questi veicoli non sono solo esempi di ingegneria all'avanguardia, ma anche testimoni di una tradizione che vogliamo continuare a valorizzare e sviluppare.

Inoltre, il nostro veicolo dimostrativo a idrogeno sottolinea il nostro impegno per un futuro più sostenibile". Antonioli ha ricevuto il premio dalle mani dell'assessore regionale piemontese Andrea Tronzano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA