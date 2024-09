Nissan con la nuova Qashqai al Salone di Torino

Anteprima nazionale della nuova Nissan Qasqhai al Salone di Torino che è stata esposta a Piazza Castello dal 13 al 15 settembre, consentendo anche di effettuare dei test-drive. L'abbiamo vista dal vivo apprezzandone il design rinnovato e gli interni più ricercati.

Questa vettura, lanciata nel 2007 nella prima generazione, con la seconda arrivata nel 2014 e la terza nel 2021, adesso si rinnova con quello che è molto più di un semplice restyling.

L'obiettivo, dopo aver venduto oltre 416.000 unità in Italia in 17 anni di permanenza sul mercato, è quello di rimanere al vertice tra crossover, una tipologia di auto che, dal 2021 ha avuto le preferenze degli acquirenti rispetto alle vetture "piccole" nello stivale. Come per le generazioni precedenti, Nissan prevede che anche con la terza generazione Qashqai abbia il picco di vendite al quarto anno di commercializzazione, un andamento favorito dall'accoglienza della variante e-Power, che ad oggi rappresenta oltre il 50% delle Qashqai vendute ai privati nel nostro paese, e che ha ottenuto oltre 21.600 vendite dal 2022. Per continuare ad essere performante sul mercato, ma nello stesso tempo accessibile e democratica, Nissan ha scelto per Qashqai 2024 di mantenere il prezzo di listino invariato rispetto al modello precedente, aggiungendo migliorie al design, agli interni, e maggiore tecnologia.



Analizzandola nel dettaglio si nota che questo restyling è importante, grazie ad uno stile che ne rende la vista anteriore più accattivante mediante la nuova griglia e le nuove firme luminose, mentre nella vista laterale arrivano i nuovi cerchi da 20 pollici che impreziosiscono la versione N-Design. Anche nella vista posteriore c'è un nuovo disegno interno dei gruppi ottici con una colorazione più intensa che offre maggiore visibilità.

L'abitacolo vanta finiture migliorate che, nella versione N-Design, sono impreziosite dagli inserti in Alcantara, e non manca un'illuminazione ambientale che consente di scegliere oltre 60 colorazioni diverse. C'è anche un maggiore spessore dei vetri per offrire più comfort.

A livello tecnologico l'arouind view monitor offre 8 punti di vista, oltre alla vista a 180° in prossimità degli incroci, che può essere sincronizzata con il navigatore. Inoltre, c'è la funzione cofano trasparente per vedere cosa c'è sotto la zona anteriore della vettura. Gli aiuti alla guida possono essere "customizzati" per non doverli settare prima di ogni viaggio e, tra i vari dispositivi c'è anche quello che consente la registrazione degli eventi che si attiva in caso di incidente.

Il sistema d'infotainment sfrutta l'integrazione con Google a cominciare dalle mappe per la navigazione, inoltre consente di avvalersi dell'assistente Google attivandolo anche attraverso la voce. Tra i servizi connessi troviamo l'avviso relativo alle portiere ed ai finestrini aperti, che possono essere chiusi da remoto, e persino la possibilità di tracciare il veicolo in caso di furto (funzione a pagamento).

Sotto pelle rimane la svolta tecnologica del sistema e-Power che, attualmente, offre il piacere di guida dell'elettrico senza ansia da ricarica, con un'autonomia superiore ai 1.000 km, e rappresenta una svolta per avviare gli automobilisti alla transizione energetica. Non mancano le varianti mild hybrid con due livelli di potenza, 140 e 158 CV, con quest'ultima motorizzazione può essere abbinata anche alla trasmissione automatica ed offre la possibilità di avere la trazione integrale. Nella gamma, inoltre, debutta il nuovo allestimento N-Design che la casa prevede che possa raggiungere il 15% delle vendite.

Il prezzo parte sempre da 31.570 euro per la variante Acenta mild hybrid da 140 CV con cambio manuale, mentre al vertice troviamo la versione Tekna+ e-Power dal costo di 46.570 euro. La versione N-Design ha una forbice di prezzi compresa tra i 36.430 euro ed i 42.770 euro ed è offerta con tutte le motorizzazioni.





