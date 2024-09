Ficili, 'determinati a continuare a guidare l'industria auto'

"Siamo determinati a continuare a guidare l'industria automobilistica verso un futuro più verde e più connesso, senza mai perdere di vista la nostra eredità e le nostre radici". Lo sottolinea Santo Ficili, responsabile di Stellantis Italia, commentando la presenza del gruppo al Salone Auto Torino, al via domani con il taglio del nastro alla presenza del ministro Matteo Salvini. "Il Salone Auto Torino non è solo un evento di settore, ma un'occasione per rafforzare il nostro legame con i clienti, i cittadini e gli appassionati, mostrando come Stellantis sia all'avanguardia nella creazione di soluzioni di mobilità sostenibile, accessibili e di grande valore" spiega Ficili "Siamo entusiasti di partecipare a con i nostri iconici marchi: è un'opportunità unica per condividere con il pubblico il nostro impegno verso l'innovazione, la sostenibilità e la mobilità del futuro. La nostra partecipazione al Salone rappresenta una celebrazione della diversità e della forza dei nostri marchi: molti, è noto, sono nati a Torino e oggi insieme a espressioni di altre realtà geografiche testimoniano la dimensione globale di Stellantis. Siamo orgogliosi di poter presentare le nostre ultime innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo dell'elettrificazione, e di offrire ai visitatori l'opportunità di scoprire come stiamo ridisegnando il futuro della mobilità, mantenendo al centro le persone e il rispetto per l'ambiente". Sono dieci i modelli con cui Stellantis partecipa al Salone Auto Torino. Sono esposti nel tratto di via Roma, tra piazza Carlo Felice e piazza San Carlo, la Fiat Grande Panda, l'Abarth 600e, la Fiat Topolino, la Peugeot 5008, l'Opel Frontera, la Jeep Avenger, la nuova Citroen e-C3, l'Alfa Romeo Junior 280 Veloce, la Ds 4 Antoine De Saint-Exupery, la nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina. Altri come la Fiat500e Mirafiori parteciperanno alla parata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA