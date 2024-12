Seul, aperti i lavori in Parlamento su impeachment di Yoon

Lo speaker del Parlamento sudcoreano Woo Won-shik ha aperto i lavori della sessione plenaria chiamata a votare la mozione di impeachment, per la seconda volta in una settimana, contro il presidente Yoon Suk-yeol. Yoon è sotto pressione per il maldestro tentativo di imporre la legge marziale, dichiarata il 3 dicembre e ritirata sei ore dopo a seguito del voto contrario del Parlamento.

Il People Power Party, il partito al governo in Corea del Sud, ha deciso di opporsi alla mozione d'impeachment presentata dalle opposizioni in Parlamento contro il presidente Yoon Suk-yeol, nell'imminenza del voto. Tuttavia, ha riferito la Yonhap, il partito di Yoon ha deciso di non lasciare l'aula come ha fatto sabato scorso, facendo naufragare la prima mozione.

In questo modo restano aperte le chance di via libera alla messa in stato d'accusa grazie al voto a scrutinio segreto. Yoon è sotto pressione per il tentativo di legge marziale, dichiarata il 3 dicembre e ritirata sei ore dopo a seguito del voto contrario del Parlamento.



