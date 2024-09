Apre il Salone dell'Auto di Torino, dalla carrozza ai bolidi

Si è aperto con una sfilata storica il Salone dell'Auto di Torino, la manifestazione open air nel centro della città con ingresso libero dalle 9 alle 23. Duecento anni di storia: dalla carrozza trainata dai cavalli all'auto a vapore fino ai bolidi di oggi e alle microcar del futuro.

Portano le loro novità 43 case automobilistiche, con 150 vetture esposte, a fianco dei prototipi e one off dei grandi carrozzieri, ai modelli delle regine del motorsport A tagliare il nastro è stato il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha fatto una lunga passeggiata tra gli stand, da Stellantis a Donfeng a Suziki, con molti selfie e un breve incontro stampa finale.

La formula del Salone, ideata da Andrea Levy, contrasta con quella delle analoghe manifestazioni che attraggono sempre meno i costruttori: stand uguali per tutti, allestimenti minimal, prezzi accessibili. Piace anche al pubblico che non paga il biglietto, ammira i modelli girando per il centro della città e a disposizione tanti test drive.

"Il Salone Auto Torino - ha spiegato Levy - è una grande festa per il pubblico. Ci aspettiamo 500 mila visitatori da tutta Italia. Torino e l'auto hanno un profondo legame storico, economico e sportivo. Riportare il Salone dell'Auto in città con un evento diffuso vuol rendere merito a questa tradizione. Con questo evento, per tre giorni, Torino è capitale indiscussa dei motori, del design e dell'innovazione applicata all'auto a conferma della ricchezza di una filiera che qui ha eccellenze incredibili".







