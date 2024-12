"L'Autonomia differenziata va attuata per dimostrare che non possono esserci più realtà con cittadini di serie A e di serie B. Il principio è che secondo noi l'autonomia differenziata non divide ma unisce". Lo ha detto il ministro Roberto Calderoli ad Atreju. Alla domanda se inviterà i cittadini a votare o a non andare al voto al referendum, il ministro ha risposto: "Ah, c'è un referendum?".



