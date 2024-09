Mole Urbana a Torino e a Cesenatico, i due volti del progetto

Il quadriciclo elettrico Mole Urbana è presente al Salone di Torino e, negli stessi giorni, a Cesenatico alla summer school di Enrico Letta. "E' la conferma di una collaborazione storica tra due regioni, il Piemonte e le Marche" sottolinea Umberto Palermo che ha scelto Fabriano, in provincia di Ancona, per la sede legale della società industriale dedicata al progetto .

A Torino sono esposti a fianco, in piazza Castello, il quadriciclo Mole Urbana, che all'inaugurazione ha chiuso la sfilata storica nel centro della città, e la fuoriserie Dallara 777. "Raccontiamo al pubblico il nostro impegno per una nuova mobilità, ma non dimentichiamo le auto da sogno", sottolinea Palermo. Il designer ricorda che nel 2023 sono stati venduti in Italia 17.000 quadricicli e la previsione è di una crescita del 30% all'anno.

A Fabriano la start up Mole Urbana avrà la Ricerca e Sviluppo e l'ufficio di rappresentanza. Nel 2025 a sarà aperta una seconda unità produttiva che si affiancherà a quella del Piemonte. L'ufficio di rappresentanza a Fabriano si affianca quindi allo stabilimento già operativo di Orbassano, in provincia di Torino. La fabbrica torinese servirà a soddisfare le richieste della clientela nel centro-nord di Italia e d'Europa, quella di Fabriano guarderà all'Italia centro-meridionale e all'Europa mediterranea. Entro il 2024 il prodotto verrà perfezionato e nel 2025 sono previste le prime consegne, mentre sono attese le novità sul fronte societario.





