A Torino torna in scena Amiki Miei con nuova Lancia Ypsilon

La nuova Lancia Ypsilon aprirà la parata di vetture storiche che domenica 15 settembre, percorreranno le strade di Torino in occasione di Amiki Miei 2024. l'iniziativa è quella nata nel 2008 dalla passione di Miki Biasion e dedicata agli amanti del marchio Lancia.

La nona edizione del ritrovo biennale verrà ospitata proprio dalla città in cui nel 1906 nacque il marchio Lancia, che ancora oggi ha qui sede e quartier generale, e dove è stata progettata, sviluppata e disegnata proprio la nuova Lancia Ypsilon, prima vettura della nuova era del marchio.

L'iniziativa privata rappresenta un vero e proprio raduno internazionale per gli amanti di Lancia e in particolare della Delta. L'occasione è quella che permette a grandi quantità di appassionati di condividere per un'intera giornata la passione per il mondo dei motori e per la storia del Rally.

La manifestazione sottolinea anche il legame tra Miki Biasion e la Lancia Delta, a bordo della quale il pilota italiano di Rally più vincente di tutti i tempi ha conquistato i Campionati del Mondo Rally 1988 e 1989, contribuendo a rendere Lancia il marchio con il maggior numero di vittorie di tutti i tempi.

Grazie alla sua esperienza, Biasion ha anche supportato Lancia nello sviluppo della Lancia Ypsilon HF, ovvero la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, e della Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il modello che segnerà il ritorno ufficiale di Lancia nel mondo del Rally.





