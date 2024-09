Al Salone Auto di Torino il ricordo di Paolo Pininfarina

Il Salone dell'Auto di Torino ha ricordato durante l'inaugurazione Paolo Pininfarina, scomparso il 9 aprile. In sua memoria è stata realizzata una targa, consegnata all'amministratore delegato del gruppo Silvio Angori.

Pininfarina espone nel cuore di Torino un trittico di capolavori: la Battista Edizione Nino Farina, la concept car Sergio e la Ferrari Testarossa. Oggi 14 settembre l'azienda apre le porte al pubblico della Galleria del Vento che, inaugurata nel 1972, è statala prima a essere realizzata in Italia per l'effettuazione di test su vetture in scala 1:1 ed una delle soltanto sette presenti nel mondo. Ancora oggi Pininfarina è l'unica società di design ad esserne dotata.



