Honda al Salone di Torino 2024

Torna dal 13 al 15 settembre il Salone dell'Auto di Torino, dove le protagoniste saranno le ultime novità delle case automobilistiche, tra cui spicca anche la presenza di Honda, che vi prenderà parte con tre modelli: CR-V full hybrid, nel nuovo allestimento Advance Style, contraddistinto da finiture delle parti basse della vettura e degli archi passaruota in tinta con la carrozzeria; ZR-V full hybrid; e Civic Type R, una delle hot-hatch a trazione anteriore più sportive sul mercato.

Le tre vetture saranno esposte in Piazza Castello a fianco dello stand Honda e, in prossimità di ogni auto, mediante un QR Code collegato direttamente al sito honda.it, si potrà approfondirne le specifiche, configurarle, ed anche richiedere un test drive in uno degli showroom ufficiali. Inoltre, Honda sarà presente nella giornata inaugurale presenziando alla sfilata, "La Storia dell'Automobile", con una Civic Type R, per un passaggio rombante. Quindi, ci saranno tutti i volti del brand, da quello improntato alla mobilità sostenibile, fino a quello sportivo, che è arrivato ai vertici del motorsport.

