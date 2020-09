A24:chiusure notturne Traforo del Gran Sasso,sospesa stasera

(ANSA) - PESCARA, 07 SET - Le attività programmate per la notte del 7 settembre, che prevedono la chiusura al traffico della tratta autostradale San Gabriele/Colledara - Assergi, limitatamente alla carreggiata ovest con direzione AQ/A25/RM, sono sospese. La tratta in oggetto sarà quindi regolarmente percorribile questa notte in entrambe le direzioni di marcia.

Restano confermate le attività e le rispettive chiusure per i giorni dall'8 al 13 settembre. Lo rende noto Strada dei Parchi.

