Tastiera lascia spazio a libri, ecco bibliocabina a Pratola

Tastiera e cornetta telefonica hanno lasciato spazio ai libri riposti sugli scaffali. È realtà la bibliocabina sul modello inglese del book crossing, inaugurata nella villetta comunale di Pratola Peligna, per favorire lo scambio e la condivisione dei libri. La prima ed unica bibliocabina è frutto dell'incontro tra la vecchia e inutilizzata cabina telefonica e una biblioteca. Nello spazio si possono portare libri e prendere altri in prestito. Il progetto ha visto la trasformazione dell'unica cabina telefonica ancora presente nel territorio comunale, precedentemente situata in piazza San Lorenzo, all'incrocio tra via Piave, via Isonzo e via Cesare Battisti. Questa iniziativa non solo ridà vita a una struttura ormai in disuso, ma offre anche un nuovo spazio di condivisione culturale per la comunità. "Cultura e sociale, in questo caso il binomio diventa commuovente", ha sottolinea il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino. Ad impreziosire l'inaugurazione sono stati i disegni realizzati dagli utenti del centro per l'autismo.



