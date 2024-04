Blitz comitati con sit in in cantiere Snam Sulmona

Blitz dei comitati cittadini per l'ambiente nel cantiere della centrale di compressione Snam, questa mattina, a Sulmona. La delegazione di ambientalisti, guidata dal portavoce, Mario Pizzola, ha fatto irruzione nell'area di Case Pente dove la Snam a breve procederà alla realizzazione dell'opera. I comitati sono entrati nel terreno con striscioni e cartelli, dando vita ad un sit-in pacifico. Sul posto è intervenuta la polizia che ha identificato come atto dovuto tutti i presenti, undici in tutto, che hanno effettuato il blitz. "La nostra è un'azione non violenta", spiega Pizzola, ribadendo che nessuna delle 22 prescrizioni stabilite dalla legge sarebbero state ottemperate dalla Snam. Sulla vicenda indaga la procura di Sulmona che aveva sentito i comitati sull'argomento. Sull'area della Snam era stata trovata perfino una necropoli al termine degli scavi preliminari.



