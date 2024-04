Tagliacozzo, rivoluzione green con fondi Pnrr

Passo in avanti di Tagliacozzo, piccolo centro marsicano, verso la transizione ecologica. Sono terminati i lavori di efficientamento energetico degli edifici simbolo della comunità turistica: municipio, teatro Talia e scuole. Interventi finalizzati a migliorare le prestazioni degli impianti termici con l'installazione di fotovoltaici grazie ai finanziamenti del Pnrr per un investimento complessivo di 400 mila euro.

Tali opere consentiranno un forte risparmio nei consumi di energia elettrica, in linea con le direttive europee, recepite dal governo italiano, tese ad incrementare l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. Nel giro di due anni il centro marsicano risparmierà il 50 per cento dei consumi di energia elettrica. "Oltre al risparmio energetico e all'adeguamento alle direttive europee, gli impianti di energia rinnovabile sono stati perfettamente integrati, senza alcun impatto visivo e ambientale, su due importanti edifici sottoposti, al vincolo storico-paesaggistico", rimarca il sindaco di Tagliacozzo, Vincenzo Giovagnorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA