Tartufi, Imprudente, da L'Aquila consacrazione eccellenza

(ANSA) - L'AQUILA, 29 NOV - "L'ambizione che ci ha mosso a organizzare, per la prima volta, una fiera internazionale dedicata al nostro tartufo è quella di restituire a un prodotto di eccellenza il posto che merita, per la sua identità, qualità e storia, intorno a cui va rafforzato ora un sistema produttivo e imprenditoriale e per il quale occorrono forti azioni di internazionalizzazione". Lo ha detto il vicepresidente della Giunta regionale d'Abruzzo con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, in apertura della conferenza stampa di oggi all'auditorium di palazzo Silone a L'Aquila, della prima edizione della Fiera internazionale dei Tartufi d'Abruzzo che si terrà da venerdì 9 a domenica 11 dicembre prossimi nel parco del Castello cinquecentesco, a ridosso del centro storico del capoluogo abruzzese. L'evento, voluto in particolare da Imprudente, è sostenuto da una legge regionale approvata dal Consiglio regionale abruzzese e vedrà la partecipazione di 42 stand, oltre 60 aziende, con convegni scientifici, masterclass, intrattenimenti ed eventi culturali itineranti, truck food per la degustazione di piatti a base di tartufo e la presenza di dieci buyer internazionali. Ci sarà un laboratorio del gusto con gli studenti degli istituti agrari e alberghieri abruzzesi e "Mani in pasta", esperienza sensoriale con l'Unione italiana ciechi. "Il nostro tartufo - ha aggiunto Imprudente - per anni ha fatto la fortuna di altre regioni, che acquistavano da noi la materia prima: ora la priorità è potenziare in loco tutta la filiera di trasformazione e commercializzazione. Il programma della Fiera è stato dunque costruito intorno a questa pluralità di esigenze, coinvolgendo produttori, buyer internazionali, esperti dal punto di vista scientifico ed economico, il mondò delle scuola e delle università". L'evento è promosso dalla Regione Abruzzo attraverso l'Azienda regionale attività produttive (Arap), nel suo ruolo di soggetto attuatore, in collaborazione con il Comune dell'Aquila, le Camere di commercio Gran Sasso d'Italia e Chieti Pescara, Arta Abruzzo e le associazioni di settore. Presenti alla conferenza stampa sono stati, oltre al vicepresidente Imprudente, il vicesindaco di L'Aquila, Raffaele Daniele, il presidente dell'Arap, Giuseppe Savini, il presidente della Federazione nazionale associazione tartufai italiana (Fnati), Fabio Cerretano, il direttore generale dell'Arta, Maurizio Dionisio, il presidente della Camera di commercio Gran Sasso d'Italia, Antonella Ballone, il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Il presidente Savini ha ringraziato innanzitutto "donne e uomini dell'Arap, per il grande sforzo organizzativo, e la Regione Abruzzo che a partire dalla missione all'Expo di Dubai, ci concede fiducia come braccio operativo per eventi di grande spessore. Non era mai accaduto. Arap ha messo in campo anche in questa occasione professionalità e piattaforme di business intelligence, stringendo collaborazioni con le università pubbliche e private, in particolare per definire le strategie di aggressione dei mercati esteri, che grandi potenzialità riservano anche al nostro tartufo, nella evidenza che i prodotti della terra sono elementi vitali anche per rinvigorire l'industria abruzzese". Cerretano ha ricordato che "la nostra rete associativa da anni chiedeva l'istituzione di una fiera internazionale qui in Abruzzo, ed ora questo sogno è diventato realtà. Il tartufo è un profumo di cui l'Abruzzo è ricchissimo. Abbiamo tutte e nove le varietà dei tartufi edibili, sette neri e due bianchi. Parliamo di un fungo ipogeo patrimonio dell'Unesco, indice di biodiversità, che può trainare la conoscenza e la commercializzazione di altri prodotti di eccellenza". (ANSA).