"Il Teatro va al Braga": Cechov, De Andrè, Pasolini, Fante

(ANSA) - TERAMO, 17 NOV - "Il Teatro va al Braga", la Rassegna di teatro e musica, torna a Teramo dal 26 novembre prossimo al 25 marzo 2023, organizzata dall'associazione culturale Polygonon con il patrocinio dell'Istituto Superiore di studi musicali "Gaetano Braga", Consorzio Bim e Comune di Teramo. Il programma prevede sabato 26, alle 17.30 (Auditorium Santa Maria a Bitetto) "Il tabacco fa male di Anton Cechov", divertente monologo di Di Donato sul tabagismo che mette in luce le vessazioni di una moglie prepotente sul mite consorte, impreziosito dalla violoncellista Maria Margherita Paci e dalla pianista Elisa Casimirri. Il 23 dicembre alle 21 (Santa Maria a Bitetto) "Princesa - omaggio a Fabrizio De Andrè": l'album d'esordio dei Princesa dal titolo "Carruggi e altri paraggi" raccoglie 10 brani, per metà tratti dal repertorio classico di De André, presentati con arrangiamenti nuovissimi e personali, accuratamente scelti e perfezionati nel tempo dal gruppo, capitanato da Alessandro Valchera, voce solista, e da Valter Di Giacinto, chitarrista, arrangiatore e compositore di tutte le musiche originali della band. Ad essi si affiancano Achille Olivieri alla fisarmonica, Celeste Di Giacinto all'oboe e all'ukulele, Davide Di Giacinto al mandolino, bouzouki, tastiere e percussioni, Emanuele Fanì al basso e Massimiliano Tuzzoli alla batteria.

Il 28 gennaio 2023, alle 17.30 (Auditorium Conservatorio Braga) "Dormono sulla collina", liberamente ispirato agli epitaffi dell'Antologia di "Spoon River" di Edgar Lee Masters: i morti raccontano ciò che in vita hanno taciuto per convenienza, rispetto o paura, con la regia e interpretazione di Roberto Di Donato e brani di De Andrè eseguiti da Fabrizio Medori.

Il 25 febbraio, alle 17.30 (Auditorium Braga), di scena "A Pa'! - omaggio a Pier Paolo Pasolini": spettacolo basato sulle dichiarazioni di eminenti personaggi del panorama culturale italiano prima e dopo la morte di Pasolini integrate con suoi pensieri, scritti e riflessioni anche sulla base di materiale inedito proveniente dall'Associazione Fondo Pier Paolo Pasolini - con l'interpretazione di Sara Palladini, Nancy Fazzini, Roberto Di Donato, voce e chitarra di Fabrizio Medori e coreografie di Ilenia Molinis.

Il 25 marzo, alle 17.30 (Auditorium Braga), conclude la rassegna lo spettacolo "Sognatori": liberamente ispirato ai romanzi di John Fante racconta sogni e speranze degli immigrati italiani in America, ricostruendo atmosfere e suggestioni del "sogno americano" con l'interpretazione di Roberto Di Donato e Arturo Valiante al pianoforte. (ANSA).