Madama Oliva, a Cibus le nuove confezioni ecosostenibili

(ANSA) - CARSOLI, 02 MAG - Madama Oliva continua sulla strada della sostenibilità ambientale riducendo il 10% di plastica per la linea Frutto d'Italia e Frutto di Grecia. Il prossimo passo sarà una scelta ancora più incisiva, poiché la plastica delle vaschette non sarà solo riciclabile, ma anche riciclata. Grazie agli investimenti in ricerca e innovazione, l'azienda annuncia un ulteriore avanzamento nella direzione green con una riduzione sostanziale anche in termini di minore Co2 quantificabile in circa 78 mila kg di Co2 l'anno.

"Una scelta consapevole nel rispetto dell'ambiente e dei consumatori, sempre più attenti alle caratteristiche di sostenibilità del prodotto - spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva - che passa anche attraverso le buone pratiche quotidiane e lo stile di vita. Nel 2021 abbiamo infatti deciso di eliminare la plastica in eccesso anche dagli ambienti di lavoro, dotando tutti i nostri dipendenti di borracce riutilizzabili. Il nostro dna ci impone di impegnarci ulteriormente a favore dell'ambiente e del benessere quotidiano e in questo senso vanno gli investimenti in ricerca e sviluppo che portiamo avanti con costanza da decenni".

A Cibus è stato presentato anche il nuovo packaging della linea "Freschissimi ECO": Sette referenze a base di olive fresche nel reparto gastronomia e "take away" della grande distribuzione organizzata italiana. Confezioni sempre più sostenibili, interamente riciclabili e prodotte da materie prime riciclate, che consentono una riduzione della plastica pari al 70% rispetto alle precedenti versioni della stessa linea. Il rivestimento esterno dei Freschissimi ECO è in carta derivata da foreste certificate, mentre quello interno in PET è separabile, per garantire uno smaltimento più semplice. Il film di copertura della vaschetta consente infine di richiudere la confezione per garantire la freschezza delle olive.

La nuova linea Freschissimi ECO, già disponibile nella gdo italiana, propone un'offerta di prodotti, non trattati termicamente, che mantengono il sapore, i colori e i profumi autentici delle olive fresche appena raccolte. Una selezione delle migliori cultivar italiane e greche lavorate in atmosfera modificata, senza conservanti aggiunti e con grammature studiate in base alla tipologia di prodotto. (ANSA).