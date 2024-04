D'Eramo (Lega), Aliano nostro candidato sindaco a Montesilvano

"Nel corso dell'ultima riunione del coordinamento provinciale della Lega di Pescara è stato deliberato, all'unanimità, che il candidato sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Montesilvano sarà Anthony Aliano, amministratore di lungo corso". Lo comunica in una nota il segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D'Eramo.

"Montesilvano rappresenta una città strategica nel percorso di buongoverno e delle vittorie del centrodestra in Abruzzo di questi ultimi anni - prosegue il segretario regionale del Carroccio -. Lavoriamo quotidianamente per l'unità e la compattezza del centrodestra, valori condivisi da tutti i partiti che compongono la coalizione".



