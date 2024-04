Cardelli (FdI), nessuna spaccatura per candidatura De Martinis

"Fratelli d'Italia appoggia all'unanimità la candidatura di Ottavio De Martinis a sindaco di Montesilvano". E' secca la risposta del coordinatore provinciale FdI di Pescara, Stefano Cardelli, alle voci che diffondono una presunta spaccatura all'interno del partito sulla figura del sindaco uscente De Martinis.

"Non risulta alcuna divisione - precisa - Cardelli - in perfetta linea con quanto condiviso con il coordinamento regionale e con l'intera coalizione, anche alla luce della specifica richiesta della Lega. Smentisco, dunque, le errate informazioni che circolano in queste ore affinchè non ci sia dubbio alcuno sulla posizione ben chiara di Fratelli d'Italia".





