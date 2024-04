Palestinese arrestato, Israele ritira richiesta di estradizione

Israele ha inviato nei giorni scorsi al ministero della Giustizia una nota con cui ha ritirato la richiesta di estradizione per Anan Yaeesh, il 37 enne palestinese attualmente in carcere a Terni per l'accusa di terrorismo. E' quanto rende noto il suo difensore, l'avvocato Flavio Rossi Albertini. Il 13 marzo scorso la Corte d'Appello dell'Aquila aveva respinto la richiesta di estradizione che era stata avanzata dalle autorità israeliane accogliendo una richiesta avanza dal difensore. Yaeesh è accusato dalle autorità israeliane di avere finanziato un gruppo armato del campo profughi di Tulkarem noto come 'Tulkarem Brigade'. Il 5 aprile scorso, intanto, il Tribunale del Riesame del capoluogo abruzzese aveva respinto una istanza con cui si chiedeva la scarcerazione di Yaeesh e altri due cittadini palestinesi arrestati.



