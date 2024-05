La struttura più dettagliata di una nebulosa VIDEO

Dal telescopio spaziale James Webb arrivano le prime immagini dettagliate mai viste di una delle nebulose piu' celebri fra gli astronomi, la Nebulosa Testa di cavallo, distante circa 1.300 anni luce. Grazie alla sua vista nell'infrarosso, il telescopio spaziale di Nasa, Agenzia Spaziale Europea e Agenzia spaziale canadese Csa, e' riuscito a penetrare attraverso il guscio di polveri e gas che avvolgono la nebulosa. I dati, raccolti dagli strumenti Miri e NirCam a bordo del telescopio, sono in via pubblicazione sulla rivista Astronomy & Astrophysics, riguardano il bordo illuminato della parte superiore della struttura di polvere e gas della nebulosa.







Qui la luce ultravioletta delle stelle piu' giovani e massicce crea un'area calda e neutra di gas e polveri tra il gas elettricamente carico che circonda le stelle massicce e le nubi in cui queste nascono. La radiazione ultravioletta influenza fortemente la chimica del gas di queste regioni e agisce come la piu' importante fonte di calore e per questo e' uno strumento unico per studiare i processi fisici e chimici che guidano l'evoluzione della materia interstellare.





