Dubai 2020, in campo Agrifood Abruzzo,22 imprese,120 prodotti

(ANSA) - L'AQUILA, 04 FEB - Dallo zafferano al tartufo, passando per olio, vino, ortofrutta, pasta secca e fresca e pasticceria: 120 eccellenze enogastronomiche e 22 imprese dell'Agrifood saranno protagoniste, dal 7 all'11 febbraio, di "Abruzzo Sostenibile" all'Expo Dubai 2020. Il tutto con un programma di iniziative finalizzato a promuovere il territorio, ma anche a fare un passo strategico verso l'internazionalizzazione delle imprese. L'operazione promossa dalla Regione Abruzzo, in particolare dall'assessorato all'Agricoltura, e curata dall'Azienda regionale per le attività produttive (Arap), è stata presentata in conferenza stampa all'Aquila dal vice presidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente, dal presidente Arap, Giuseppe Savini, e dal direttore generale Arap, Antonio Morgante.

"Oltre 100 prodotti e 22 aziende, tutte con una storia propria. Per una settimana l'Agrifood abruzzese sarà protagonista in una vetrina con risonanza mondiale - ha spiegato Imprudente - L'aspetto più importante è considerare l'Abruzzo un vero e proprio brand. Sono già iniziati i webinar per l'utilizzo della piattaforma digitale e per lo sportello SIMEST, per dare la possibilità a molte aziende di accedere ai fondi per l'internazionalizzazione, con il supporto di esperti. Con 'Abruzzo sostenibile' a Dubai parte una decisiva sfida volta ad affermare a livello internazionale le tante eccellenze eno-gastronomiche. Dato importante è che l'Abruzzo si presenta come sistema, e questo non era scontato, e lo farà nel segno della sostenibilità. Non a caso spazio sarà dedicato alla conoscenza e al racconto delle nostre aree protette".

L'iniziativa ha l'obiettivo di portare le aziende a sedersi su tavoli e contesti internazionali attraverso strumenti di business intelligence e la cooperazione nella progettazione di un percorso che va via via perfezionandosi partendo da assunti economici e ICT e arricchendosi di variabili offerte dalle stesse aziende che vi partecipano. Ci saranno momenti dedicati alla promozione della nostra Regione, la Regione verde dei Parchi e tutti i giorni si terranno eventi di masterclass e B2C tra i brand abruzzesi e gli operatoti di settore locale. (ANSA).