Ad Archygram il Premio nazionale innovazione 2022

(ANSA) - L'AQUILA, 02 DIC - Conferiti all'Aquila i riconoscimenti del Premio Nazionale Innovazione, istituito nel 2003 da PniCube per diffondere la cultura d'impresa in ambito universitario e potenziare il dialogo tra ricercatori, impresa e finanza, accorciando le distanze tra ricerca e mercato.

Vincitore assoluto Pni 2022 è Archygram (StartCup Lombardia), web app basata sull'intelligenza artificiale che rende automatico il rilievo e la classificazione architettonica usando le immagini di uno smartphone.

"Archygram è fortemente innovativa perché permette di aumentare la qualità dei progetti architettonici riducendo tempi e costi - ha commentato la Ceo Francesca Condorelli - Il nostro team è giovane e internazionale e possiede tutte le competenze necessarie per portare avanti il progetto: fotogrammetria, Intelligenza artificiale e sviluppo software". Ha consegnato il Premio Roberto Gabrielli, direttore regionale Lazio e Abruzzo di Intesa Sanpaolo.

Assegnati anche altri riconoscimenti. Premio "Industrial" (produzione industriale innovativa) a BiStems (StartCup Liguria), tecnologia di gassificazione ad ossigeno-vapore adatta alla produzione di biocarburanti avanzati alla piccola scala; Premio "Iren Cleantech & Energy" (miglioramento della sostenibilità ambientale) ad AraBat (StartCup Puglia), startup innovativa pugliese che ricicla batterie al litio esauste, recuperandone i metalli preziosi, attraverso le bucce delle arance; Premio "Life Sciences-Medtech" (miglioramento della salute delle persone) a Iriant (StartCup Campania), piccola molecola di nuova generazione per contrastare gli effetti della Retinopatia Diabetica sviluppata dalla startup Iridea.

Assegnati premi e menzioni speciali a e-CO2-Synth (StartCup Piemonte/Valle d'Aosta), Enigma (StartCup Lombardia), FiberEUse Tech (StartCup Lombardia), Impavid (StartCup Piemonte/Valle d'Aosta), Mespac (StartCup Piemonte/Valle d'Aosta), Protein Italy (StartCup Lazio), Rehub (StartCup Veneto), Robosect (StartCup Emilia-Romagna), Sieve (StartCup Lombardia), Worldy (StartCup Sardegna).

L'organizzazione dell'edizione 2022 è stata portata avanti in collaborazione con l'Università dell'Aquila e Gran Sasso Science Institute (Gssi). (ANSA).