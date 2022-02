Balneari: Presidente Consiglio Abruzzo, pronti a battaglia

(ANSA) - PESCARA, 15 FEB - "Faremo una dura battaglia in tutte le sedi istituzionali sul 'caso' concessioni demaniali, non permetteremo di svendere le nostre imprese, il nostro patrimonio, che sono una unicità nel panorama internazionale, a imprese estere. Come Regione Abruzzo aspettiamo di leggere il testo dell'emendamento al Decreto Concorrenza annunciato oggi dai parlamentari Garofoli-Garavaglia-Gelmini, ma la nostra posizione è chiara e mira alla tutela di quelle storiche imprese familiari che hanno investito risorse, tempo, vita, per contribuire allo sviluppo del nostro paese". È la posizione espressa dal Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri all'esito della riunione Governo-Regioni sul futuro delle concessioni demaniali. (ANSA).