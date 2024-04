Quattro Suzuki Jimny per i Carabinieri Forestali Parco Maiella

I carabinieri forestali del parco nazionale della Maiella si dotano di quattro veicoli in grado di affrontare terreni accidentati e di arrivare dove non è possibile farlo con i mezzi normalmente in dotazione. La scelta è ricaduta sui Suzuki Jimny PRO, acquistati dal parco con i fondi del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ricevuti nel giugno 2023. La consegna ufficiale è avvenuta questa mattina, nella sede dell'ente presso l'Abbazia celestiniana di Sulmona. Il presidente di Suzuki italia, Massimo Nalli ha consegnato le chiavi dei fuoristrada ai militari.

"Siamo orgogliosi che le Jimny PRO, equipaggiate con la rinomata e affidabile trazione integrale 4per4 AllGrip PRO, possano dare il contributo alla vigilanza e al rispetto delle zone più remote e difficilmente accessibili del parco Maiella, un territorio senza pari, esemplare per biodiversità", afferma Nalli.

"L'azione di sorveglianza che i carabinieri forestali svolgono è mirata a concretizzare la mission tecnico-amministrativa dell'ente parco, in territori spesso marginali dove la stazione dei carabinieri forestali rappresenta l'unico presidio a tutela del cittadino e dell'ambiente", sottolinea il presidente del parco, Lucio Zazzara intervenuto alla cerimonia assieme al comandante di regione dei carabinieri forestali Abruzzo Lazio e Molise, Giampiero Costantini. Le quattro auto consegnate saranno assegnate alle stazioni di Cansano, Palena, Palombaro e S.

Eufemia a Maiella



Riproduzione riservata © Copyright ANSA