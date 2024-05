Schlein, guerra tornata per nazionalismi, Ue è progetto di pace

"La guerra è tornata per i nazionalismi", mentre "l'Europa è un progetto di pace e deve rimanerlo", non deve diventare "un'economia di guerra". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante 'I have a dream', il forum organizzato da tgcom24.

"lo sono una convinta federalista europea" e penso che il "processo di integrazione europea sia rimasto impigliato negli egoismi nazionali", ha aggiunto. Per Schlein serve "un'Europa in cui serve superare il diritto di veto", "un'Europa dei diritti, non dello sfruttamento", "un'Europa degli investimenti comuni e non dei paradisi fiscali".



