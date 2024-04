'Maggioformativo', 29 corsi gratuiti per cittadini e imprese

Ventinove eventi formativi gratuiti su vari temi nei quattro capoluoghi abruzzesi nel mese di maggio: è il Maggioformativo 2024, evento voluto da Ecipa Abruzzo, ente di formazione di Cna Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo, giunto all'undicesima edizione e presentato oggi alla stampa a Pescara.

Dedicato a imprese e cittadini, è un vero e proprio festival della formazione. "Sarà il desiderio di acquisire competenze il tratto distintivo di questa edizione - ha spiegato la direttrice di Ecipa Abruzzo, Lorenza Di Giulio - perché è questo il valore che oggi il mercato del lavoro richiede. Insomma, cercheremo anche attraverso questa strada di legare insieme, nel loro giusto dosaggio ed equilibrio, talento, passione, capacità progettuale".

I corsi vanno dall'arte di preparare la pizza al marketing realizzato con lo smartphone; dai segreti del trucco e della bellezza alla "ginnastica da sedia"; dall'intelligenza artificiale e sue possibili applicazioni alla posa certificata di porte, finestre e altri infissi; dalla capacità di comprendere le regole del successo al percorso personale che porta a diventare imprenditore e manager.

"Al valore indiscutibile della competenza occorre sommarne altri, che soprattutto nel mondo della micro e piccola impresa hanno un senso inestimabile, come il coraggio e la voglia di rischiare - ha detto Marco Diodato, di professione formatore - Ma serve anche saper miscelare tutto ciò con quelle conoscenze che la contemporaneità ci propone, permettendoci di gestire con efficacia ciò che ci sta intorno".

"Diversi appuntamenti sono stati progettati e realizzati con il concorso di alcuni nostri raggruppamenti, come i giovani, le imprenditrici e i pensionati; e questo a riprova di un valore sociale e d'insieme che il momento formativo propone" ha commentato il direttore regionale di Cna Artigiani Imprenditori d'Italia Abruzzo, Silvio Calice. Per informazioni e iscrizioni https://www.ecipa-abruzzo.it/maggio-formativo-2024/ .



Riproduzione riservata © Copyright ANSA