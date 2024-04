'Binari senza tempo', le chiavi di Campo di Giove a Cantamessa

Il Consiglio comunale di Campo di Giove (L'Aquila) ha conferito le chiavi della città a Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione FS Italiane, "come segno di stima e di apprezzamento e quale riconoscimento per aver contribuito a valorizzare Campo di Giove inserendo la 'Transiberiana d'Italia' nel magnifico progetto 'binari senza tempo' che ha restituito una seconda vita a quasi 1000 km di linee ferroviarie storiche, abbandonate o chiuse" recita una nota.

"Binari senza tempo" è un'iniziativa di incoming turistico tra le più efficaci nel panorama nazionale e internazionale che si è rivelata vitale per l'economia del posto, per l'incremento esponenziale delle presenze turistiche, per la destagionalizzazione dell'offerta e per le intense azioni di marketing territoriale che hanno amplificato l'attrattività dei piccoli centri, in particolare nel periodo invernale, determinando la nascita e il successo crescente dei mercatini di Natale, arrivati alla decima edizione. Campo di Giove fa parte del circuito di 600 km di strada ferrata divenuti poco appetibili per il trasporto regolare di persone e merci, ma che hanno ancora molto da offrire dal punto di vista turistico.





