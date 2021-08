Covid: Asl Teramo, entro 31/8 prima dose a 80% popolazione

(ANSA) - TERAMO, 04 AGO - Prosegue a pieno regime la campagna vaccinale in provincia di Teramo. A snocciolare i dati è la stessa azienda sanitaria, che nel mese di luglio ha eseguito 96.417 somministrazioni di cui 18.591 prime dosi e 77.826 seconde. Ad agosto sono previste altre 2.143 prime dosi che porteranno, entro il 31 del mese, a coprire con la prima dose l'80% della popolazione. Il raggiungimento dell'immunità di gregge è previsto per il 7 settembre, a livello regionale.

Intanto nella giornata di ieri, con le 2.564 vaccinazioni eseguite, la Asl di Teramo ha raggiunto il 70,09% dei 301.814 cittadini della provincia di Teramo, pari a 211.541 persone vaccinate con la prima dose. La seconda è stata somministrata a 176.224 cittadini, pari al 58,39% della popolazione Istat.

"Il dato più significativo - commenta il direttore generale Maurizio Di Giosia - è relativo alla fascia di popolazione 17-19 anni: ha ricevuto la prima dose il 94,25%, pari a 7.856 giovani.

Questo dato è molto importante: unito a quello della categoria 12-16 anni e in aggiunta alla percentuale di personale della scuola, docente e non docente, che arriva al 96% di immunizzati fra coloro che sono iscritti nella piattaforma regionale, ci permette di guardare alla riapertura della scuola con maggiore ottimismo. Il dato sulla volontà dei giovani a vaccinarsi è confermato, peraltro, dal gran numero di ragazzi che in questi giorni si avvicinano al nostro camper per essere vaccinati". Per quanto riguarda le varie fasce d'età ha ricevuto la prima dose il 12,59% della fascia 0-16; il 94,25% di quella 17-19; il 63,85% di quella 20-29; il 67,04 di quella 30-39; il 73,13 di quella 40-49; l'80,77 di quella 50-59; l'86,86 di quella 60-69; il 92,40 di quella 70-79; il 92,80 di quella 80-89; il 94,10 di quella 90-99 e il 91,11 degli over 100. Per quanto riguarda la seconda dose, invece, è stato coperto il 6,7% della fascia 0-16; il 65,48 di quella17-19; il 44,99 di quella 20-29; il 48,26 di quella 30-39; 60,14 di quella 40-49; il 67,61 di quella 50-59; il 77,675 della fascia 60-69; l'88,01 di quella 70-79; l'89,64 di quella 80-89; il 91,10 di quella 90-99; l'83,83 degli over 100. (ANSA).