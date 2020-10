Giro: 10/a tappa in corso, rimasti in gara 145 corridori

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - La 10/a tappa del 103/o Giro d'Italia di ciclismo è in corso: porterà la carovana della corsa rosa da Lanciano (Chieti) a Tortoreto (Teramo), dopo 177 chilometri. Dei 176 partiti da Palermo, il 3 ottobre scorso, sono rimasti in lizza 145 corridori: oggi non sono partiti gli atleti della Mitchelton-Scott, Jack Haig, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Howson, Cameron Meyer e Lawson Craddock; e quelli della Jumbo-Visma: Steven Kruijswijk, Koen Bouwman, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin, Christoph Pfingsten, Antwan Tolhoek e Jos Van Emden. Si fermato anche Michael Matthews, risultato positivo al Covid-19 come del resto Kruijswijk. La corsa rosa è finita anche Lawson Craddock (Ef Pro Cycling), ma in questo caso il virus non c'entra. (ANSA).