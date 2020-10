Società del Teatro e della Musica, dal 21 la 55/a stagione

(ANSA) - PESCARA, 01 OTT - Ventuno concerti in abbonamento per la 55/a Stagione Concertistica della Società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" che si svolgerà a Pescara da ottobre 2020 a marzo 2021 al Teatro Massimo. Il programma è realizzato all'interno del Progetto triennale 2018/2020 finanziato dal ministero per i Beni e le Attività Culturali. Ad aprire la Stagione il 21 ottobre, in esclusiva italiana, la pianista Anika Vavic che farà da apripista a un quartetto di altri grandi pianisti: Imanuil Ivanov, recente vincitore del Premio Busoni 2019, Davide Cabassi Top-Prize al Van Cliburn 2005 e Filippo Gamba, Premio Geza Anda 2000.

La 21/a edizione di Jazz 'n Fall, interamente dedicata al Charlie Parker Centennial 1920-2020, vedrà la partecipazione del Quintetto Confirmation guidato da Francesco Cafiso, del Trio di Philip Catherine che giungerà dal Belgio in esclusiva italiana; la Saxes Machine di Bruno Biriaco e il Duo pianistico Dado Moroni e Danny Grisset che presenteranno la loro Bird Suite.

In coproduzione con la Società del Teatro l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara presenterà due concerti dedicati a Beethoven. Per il ciclo dedicato ai Progetti Speciali un originale "Six Pianos & Dancers", "Yves Montand, un italiano a Parigi" con Gennaro Cannavacciuolo e Bustric con il Duo Paola Biondi e Debora Brunialti in "Pinocchio, libero tutti".

Nutrita la sezione dedicata a orchestre e complessi: il Quintetto Incipit, il violinista Davide Alogna, il Quartetto di Venezia, il Roma Tre Ensemble, l'EsTrio, lo zArt Quartet recente vincitore del Premio Dragoni 2019 di Milano. (ANSA).