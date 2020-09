A24, chiusura svincolo Val Vomano/Roseto

(ANSA) - L'AQUILA, 19 SET - La concessionaria Strada dei Parchi comunica che, per urgenti lavori di manutenzione della pavimentazione in conglomerato bituminoso, dal 21 al 25 settembre 2020 sarà disposta in A24 l'interdizione al traffico dallo Svincolo di Vomano/Roseto, sia in entrata sia in uscita dall'autostrada da e per tutte le direzioni.

Conseguentemente nei giorni sopraindicati, tanto per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti in autostrada A24 in tutte le direzioni, quanto per i veicoli provenienti dall'autostrada A24, da tutte le direzioni, e diretti verso la viabilità ordinaria di Val Vomano/Roseto, si consiglia di usufruire dello Svincolo di Basciano. (ANSA).